¡Atención conductores! Estas calles se cerrarán por la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz

Desde el Ejecutivo municipal no han confirmado la asistencia del alcalde Jhonny Fernández.

Charles Muñoz Flores

23/09/2025 10:58

Estas calles se cerrarán por la sesión de honor del Concejo Municipal. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Concejo Municipal de Santa Cruz informó que este martes se realizará la sesión de honor del ente legislativo en la Plaza 24 de Septiembre, frente a la Catedral, a partir de las 20:00, con actividades culturales que comenzarán desde las 19:30 con la presentación de la banda y artistas invitados.

Cierre de calles y seguridad:

Para facilitar la logística y garantizar la seguridad del acto, algunas calles céntricas se cerrarán desde las 17:00, incluyendo:

  • René Moreno
  • Ballivián
  • Junín
  • Libertad
  • Velasco
  • Ayacucho
  • Sucre

La Policía Nacional y la Unidad Operativa de Tránsito se encargarán del control vehicular y del perímetro de seguridad, dado que se espera la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales.

Motivo del evento:

La sesión conmemorará los 215 años de la gesta libertaria de Santa Cruz y servirá para distinguir a personalidades e instituciones por su aporte a la ciudad. En total se entregarán 21 distinciones, entre ellas:

  • Homenaje póstumo al ingeniero Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz.
  • Reconocimiento al Dr. Alfredo Romero Dávalos como hijo ilustre, por medio siglo de servicio y dedicación a la ciudad.
  • Distinguirán también a instituciones públicas y privadas, así como otras personalidades destacadas.

 

José Alberti, presidente en ejercicio del Concejo Municipal, señaló:

“Hoy tenemos nuestro acto protocolar aquí en nuestra Plaza 24 de Septiembre, un acto que recordará los 215 años de nuestra gesta libertaria… Va a estar muy lindo, muy bonito. Hemos realizado todos los esfuerzos para que salga un acto como se merece Santa Cruz… tenemos la confirmación de muchas autoridades a nivel nacional, departamental y local.”

Al ser consultado durante un contacto con El Mañanero sobre la elección del lugar, Alberti explicó:

“La Plaza 24 de Septiembre es el punto de encuentro de los cruceños… No es un aniversario, porque este aniversario se va a realizar en honor a los 200 años de siempre libres los cruceños… Santa Cruz lidera la economía, lidera el país… todo esto hoy día lo vamos a celebrar a partir de las 8 de la noche, aquí en nuestra Catedral.”

El acto incluirá arte, cultura y música, con recitales en honor a Percy Fernández y otras presentaciones artísticas.

Por otro lado, la serenata a Santa Cruz, prevista en el parque El Arenal, contará con personal encargado de regular el tránsito, aunque no se cerrarán calles ni avenidas cercanas al evento, aseguraron las autoridades.

 

