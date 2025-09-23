TEMAS DE HOY:
Comunidad

ALD entregará la ‘Cruz Potenzada’ a tres personalidades e instituciones destacadas

Desde la Asamblea Legislativa Departamental destacaron que estos reconocimientos reflejan el compromiso de cada uno de los homenajeados con la sociedad cruceña, tanto en el ámbito de la gestión pública como en el sector institucional y empresarial.

Charles Muñoz Flores

23/09/2025 9:29

ALD entregará la ‘Cruz Potenzada’ a tres figuras e instituciones. FOTO: RRSS.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Todo está listo en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para la Sesión de Honor de este martes 23 de septiembre, en la antesala de la efeméride cívica cruceña. En el acto se entregarán distinciones a personalidades e instituciones que han dejado huella en el desarrollo social y económico del departamento.

En cumplimiento del reglamento de honores, condecoraciones, distinciones, homenajes y reconocimientos, se otorgará la “Orden Dr. Andrés Ibáñez en el Grado de Cruz Potenzada”, la máxima distinción que concede la ALD y que se entrega una vez al año.

Este 2025, los galardonados son: el exalcalde cruceño Percy Fernández Áñez, quien recibirá un homenaje póstumo por su extensa carrera pública y su aporte al desarrollo urbano de la capital; el Hospital Universitario Hernández Vera, distinguido por sus más de 40 años de servicio en salud y formación profesional; y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), reconocida por sus cuatro décadas de impulso al desarrollo sostenible de la construcción en el departamento y el país.

Desde la ALD destacaron que estos reconocimientos reflejan el compromiso de cada uno de los homenajeados con la sociedad cruceña, tanto en el ámbito de la gestión pública como en el sector institucional y empresarial.

La ceremonia se enmarca en la conmemoración del 24 de septiembre de 1810, fecha histórica en la que Santa Cruz protagonizó su primer levantamiento libertario. La Sesión de Honor será uno de los actos centrales de la agenda oficial por los 215 años de este acontecimiento.

