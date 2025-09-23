Conozca a los galardonados con la ‘Cruz Potenzada’ por la Asamblea Legislativa Departamental

En el marco de los 215 años del primer grito libertario cruceño, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) realizó este martes una sesión de honor en la que se entregó la máxima distinción, la “Orden Dr. Andrés Ibáñez en el Grado de Cruz Potenzada”, a tres destacados actores del desarrollo regional.

La condecoración fue otorgada a la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), por sus 40 años promoviendo la industria de la construcción con criterios técnicos que impulsan el desarrollo departamental; al ingeniero Percy Fernández Añez, de manera póstuma, en reconocimiento a su brillante trayectoria como autoridad municipal y su legado en obras e infraestructura urbana; y al Hospital Universitario Hernández Vera, por su labor constante en la salud pública y su aporte a la formación de profesionales.

“La Asamblea Legislativa Departamental, en ejercicio de sus facultades, resuelve otorgar la máxima distinción a estas tres entidades y personas emblemáticas”, señaló Keila García, secretaria general de la ALD.

La sesión se instaló pasada las 10:30 y estuvo presidida por Antonio Talamas, quien aprovechó la ocasión para solicitar el cese de la “guerra sucia” política.

Talamas lamentó la falta de recursos por parte del ejecutivo departamental, lo que obligó a la ALD a buscar alianzas con privados para la realización del acto.

Cabe destacar que el gobernador Luis Fernando Camacho no asistió al evento, dejando su silla vacía, mientras que el vicegobernador Mario Aguilera representó al ejecutivo departamental.

Los homenajes incluyeron un momento emotivo para la figura de Percy Fernández, considerado un emblema de la vida pública cruceña, y reconocimientos a instituciones que fortalecen la salud y la infraestructura de Santa Cruz, consolidando un acto de honor y memoria en la historia del departamento.

