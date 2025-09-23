¿Frío o calor? Así estará el clima en la serenata a Santa Cruz este 24 de septiembre

La serenata al departamento de Santa Cruz por sus 215 años del histórico grito libertario de 1810 se vivirá con un clima favorable este miércoles 24 de septiembre.

Según el reporte semanal #221 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’, la jornada contará con temperaturas mínimas de 17°C y máximas que oscilarán entre 29°C y 30°C, condiciones que permitirán un festejo al aire libre sin mayores contratiempos.

“Este 24 de septiembre tendremos un clima con buenas condiciones, pero además una lluvia que nos va a bendecir, no solo por el aniversario, sino también para mitigar los incendios”, explicó Alpire, destacando la importancia de las precipitaciones para reducir los riesgos de focos de calor en el departamento.

El pronóstico detalla que un sur leve ingresó desde la madrugada del lunes 22, trayendo lluvias generalizadas y temperaturas frescas en diversas provincias. Este frente frío se mantendrá hasta el jueves 25, brindando un ambiente más agradable para la capital y las provincias cruceñas.

Sin embargo, el experto advirtió que el viernes 26 y sábado 27 retornarán los vientos del norte con ráfagas de hasta 60 km/h, provocando un incremento sustancial de las temperaturas máximas en todo el territorio. Finalmente, hacia la noche del sábado y la madrugada del domingo, se espera un nuevo giro de vientos al sur con lluvias y un descenso térmico significativo.

En cuanto a las provincias, los registros marcarán contrastes notables:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado : mínimas de 18°C y máximas de hasta 36°C, con lluvias moderadas a fuertes el lunes y sábado por la noche.

: mínimas de 18°C y máximas de hasta 36°C, con lluvias moderadas a fuertes el lunes y sábado por la noche. Valles Cruceños : mínimas de 7°C y máximas de 31°C, con ráfagas de hasta 45 km/h.

: mínimas de 7°C y máximas de 31°C, con ráfagas de hasta 45 km/h. Cordillera : hasta 39°C de máxima y lluvias débiles a moderadas.

: hasta 39°C de máxima y lluvias débiles a moderadas. Chiquitania: temperaturas extremas de 17°C a 39°C, con precipitaciones que también ayudarán a mitigar incendios.

De esta manera, la serenata y los actos cívicos por el 215° aniversario de Santa Cruz contarán con un clima que combina frescura, cielos parcialmente cubiertos y lluvias intermitentes, escenario ideal para celebrar sin el sofoco del calor habitual

Mira la programación en Red Uno Play