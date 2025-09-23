¿Planeando viajar en el feriado? Revisa aquí las rutas expeditas y salidas de buses

A pocas horas del feriado del 24 de septiembre, por las efemérides departamentales de Santa Cruz, el movimiento en la terminal bimodal comienza a intensificarse.

Según el último informe de la Unidad Operativa de Tránsito y los controles de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), no se registran cortes ni daños en las carreteras principales, pese a las recientes lluvias en la capital cruceña y en la zona de la ruta hacia Cochabamba.

Las rutas departamentales que conectan Santa Cruz con otras ciudades del país están en óptimas condiciones para recibir a los visitantes que llegarán para participar en las festividades.

Asimismo, desde la Policía Rural y Fronteriza, se confirmó que las rutas interprovinciales también están habilitadas, destacando especialmente la ruta a la Chiquitanía, que suele ser uno de los destinos preferidos en estas fechas.

Además, para quienes planean viajar desde la ciudad hacia las provincias después del mediodía, se informó que todas las empresas de buses habilitadas están operando con normalidad.

A pesar de la emergencia nacional por el desabastecimiento de diésel, el servicio de transporte interdepartamental e interprovincial está garantizado para este feriado.

Mira la programación en Red Uno Play