Después de tres años, el desfile cívico del 24 de septiembre vuelve a Santa Cruz, confirmó Camacho

Después de tres años de ausencia, Santa Cruz volverá a celebrar su tradicional desfile cívico en honor a la efeméride del 24 de septiembre. El anuncio fue realizado por el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, quien destacó que la realización del evento será posible gracias al respaldo de empresarios privados.

“Tenemos una Gobernación sin recursos, pero siempre que le tocamos la puerta a nuestros empresarios nos apoyan. Y gracias a ellos, a ocho empresarios es que va a ser posible nuevamente venir, dejar las ayudas que corresponden y poder tener el respaldo de decir vamos a seguir colaborando”, señaló Camacho.

“Gracias a ellos, después de tres años vamos a tener nuestro desfile cívico del 24 de septiembre. Están formando parte de ese sueño y nuestra gente podrá mostrar todo lo que hacemos en nuestra provincia”, añadió el gobernador.

Camacho también subrayó la importancia de la colaboración público-privada para mantener vivas las tradiciones: “Cuando no hay plata hay que buscarla y siempre hemos encontrado ese sueño”.

