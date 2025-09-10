“No pude dormir por la emoción”, confesó Miguelito Terceros tras el pase al repechaje

Con una sonrisa amplia y todavía envuelto en la euforia, Miguelito Terceros arribó a Santa Cruz un día después de haber sellado el histórico pase de Bolivia al repechaje rumbo al Mundial. El joven delantero no ocultó su sentir: “Es un día muy especial, donde las cosas que pasaron te dejan sin reacción. Yo personalmente no pude dormir por la emoción”.

El futbolista cruceño, pieza clave en la campaña, cerró las Eliminatorias como segundo máximo artillero con siete goles, solo uno menos que el astro argentino Lionel Messi.

“Nunca me lo hubiera imaginado. Quedo muy feliz, pero esto es el trabajo de todo el grupo. Hay que seguir trabajando”, señaló ante la consulta de los medios.

Sobre su tanto más reciente, Terceros fue claro: “El gol está dedicado a toda mi familia, a todas las personas que están ahí en el día a día. Muy feliz de poder entregarles esa alegría”.

El atacante también compartió parte de la intimidad tras la clasificación: “Tuvimos una charla después del partido con el profesor. Él está muy feliz y agradecido por la entrega de todos. Ahora toca que cada uno se enfoque en su club para llegar bien al repechaje”.

Finalmente, destacó la unión dentro del camarín: “Somos un grupo mezclado con juventud y experiencia. Nos llevamos muy bien y eso nos fortalece. Ahora queda disfrutar el momento y aprovecharlo junto a la gente”.

La ilusión crece en Bolivia, y en la voz de Miguelito se refleja la esperanza de todo un país que ya palpita el repechaje mundialista.

