Familias llegan a Expocruz aprovechando el feriado del 24 de septiembre

El feriado del 24 de septiembre se convirtió en una jornada de celebración para miles de familias que se dieron cita en la Expocruz para conmemorar los 215 años de la gesta libertaria de Santa Cruz. Las calles del campo ferial se vieron abarrotadas, con visitantes que llegaron de diversos puntos de la ciudad para disfrutar de las atracciones y el ambiente festivo.

La noche se iluminó con la presencia de familias enteras, muchas de las cuales lucieron prendas con los colores de la bandera cruceña, mostrando su orgullo regional. La feria se ha consolidado como un punto de encuentro no solo para los habitantes locales, sino también para quienes regresan después de mucho tiempo.

"Vivo en Texas (EEUU) y estoy viniendo después de 30 años. La feria está hermosa", comentó emocionada una visitante, destacando la evolución y belleza del evento.

La jornada demostró que la Expocruz no es solo un espacio de negocios, sino también un lugar donde la tradición, la cultura y la alegría se entrelazan, ofreciendo a las familias cruceñas una manera especial de celebrar sus fechas más importantes.

