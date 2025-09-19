Ataque en un colegio: Antes de la audiencia, abogada de agresora reveló información clave

Este jueves se desarrolla la audiencia de la adolescente acusada de apuñalar a una compañera en el interior de la unidad educativa de la comunidad Los Tajibos. La diligencia judicial tiene lugar en la Casa Judicial de Cotoca.

Silvia Saavedra, abogada de la agresora, explicó que los hechos se habrían originado tras situaciones de bullying y abuso sexual sufridos por su defendida. “Ella ha señalado que ha sufrido bullying de parte del entorno, lo que habría originado todo esto. La víctima era su amiga y en quien ella confió”, indicó Saavedra.

La jurista agregó que la adolescente habría sido víctima de abuso sexual y que, tras contar lo ocurrido a algunos compañeros, la información se difundió, provocando la reacción violenta contra su amiga.

“Cuando se suscita una agresión siempre la víctima busca a quién contar. En ese entorno, la víctima apuñalada era una de las mejores amigas de la agresora”, añadió.

La abogada solicitó a las autoridades que consideren la calidad humana de la acusada y sus antecedentes académicos. “No es una criminal en potencia, mi defendida tiene buenas calificaciones en el colegio. Por eso pedimos que se tomen en cuenta las valoraciones psicológicas”, dijo, y agregó que la familia de la adolescente pidió disculpas a los familiares de la víctima.

