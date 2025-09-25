Horror en un colegio: un estudiante de 14 años apuñala en el rostro a su profesora en plena clase

Un hecho estremecedor se registró el miércoles a la comunidad educativa de Benfeld, una pequeña localidad al sur de Estrasburgo. Minutos después de las 8:00, un alumno de 14 años atacó con un cuchillo a su profesora de música de 66 años en el colegio Robert-Schuman, provocándole heridas en el rostro.

La docente fue trasladada de urgencia al hospital y se encuentra fuera de peligro. Según testigos, el adolescente esperó a la maestra en el pasillo y la atacó cuando ingresaba al aula junto a otros estudiantes.

Tras el violento episodio, el joven huyó del lugar. Fue detenido una hora más tarde en las afueras de la ciudad, luego de intentar suicidarse con el mismo cuchillo. Al momento de su captura sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero los médicos lograron reanimarlo y permanece hospitalizado en estado crítico.

Un perfil inquietante

De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente estaba bajo la tutela de la Ayuda Social a la Infancia (ASE). Sus compañeros lo describieron como un joven aislado, vestido siempre de negro y con una marcada fascinación por las armas y la figura de Hitler. En sus cuadernos se hallaron dibujos con simbología neonazi.

“Era bastante malo y dibujaba esvásticas en clase”, relató un compañero a la cadena BFM TV. La fiscal Clarisse Taron confirmó que no tenía antecedentes penales, aunque padecía problemas psicológicos y una enfermedad genética. Durante su infancia, habría sufrido malos tratos en un hogar de acogida.

Comunidad en shock

El colegio fue evacuado parcialmente tras la agresión. Algunos alumnos permanecieron encerrados en sus aulas hasta que las fuerzas de seguridad aseguraron el edificio. “Al principio pensamos que era una alarma de incendio, pero después escuchamos gritos de la profesora”, contó Florine, de 14 años, a la agencia AFP.

La noticia conmocionó a esta ciudad de apenas 6.000 habitantes. Padres, docentes y estudiantes permanecen consternados y aún se desconocen los motivos que llevaron al adolescente a perpetrar el ataque.

Condena oficial

La ministra de Educación, Élisabeth Borne, condenó el hecho enérgicamente: “Expreso mi solidaridad con la profesora y toda la comunidad escolar”. Además, anunció la activación de una célula de emergencia psicológica para asistir a los alumnos y al personal educativo.

Mientras tanto, la fiscalía continúa investigando el trasfondo del caso, marcado por la mezcla de violencia escolar, problemas mentales y señales de radicalización ideológica.

