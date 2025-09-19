Rusia incauta 1,7 toneladas de droga camuflada en bananas de un barco procedente de Ecuador

Un cargamento de cocaína con un valor estimado de 250 millones de dólares fue interceptado en el puerto marítimo de San Petersburgo, en lo que las autoridades rusas han calificado como la mayor incautación de drogas en la historia reciente del país.

De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la droga fue hallada en un contenedor de la embarcación Cool Emerald, procedente de Ecuador y cargado oficialmente con plátanos. En su interior se descubrieron 1.500 bloques de cocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.

El operativo fue posible gracias a información compartida por agencias de seguridad extranjeras a finales de agosto, lo que permitió coordinar la inspección y evitar la entrada de la droga en el mercado ruso. El valor del alijo asciende a más de 20.000 millones de rublos (unos 240 millones de dólares), según estimaciones oficiales.

Las autoridades han abierto un proceso penal por contrabando de sustancias psicotrópicas en gran escala, delito que en Rusia puede ser castigado con cadena perpetua.

El hallazgo marca un nuevo récord en las operaciones antidrogas del país. Antes de esta incautación, el mayor decomiso del año había ocurrido en julio, cuando se interceptaron 820 kilos de cocaína en buques frigoríficos ecuatorianos. En mayo, se habían detectado otros 61 kilos ocultos en cargamentos similares.

En paralelo, un tribunal ruso condenó recientemente a un ciudadano colombiano a 19 años de prisión por narcotráfico a gran escala. Según el Ministerio del Interior, durante 2024 las fuerzas de seguridad rusas han confiscado alrededor de 38 toneladas de estupefacientes, lo que representa un 25 % más que el año pasado.

