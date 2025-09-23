TEMAS DE HOY:
Abogado acribillado Hombre muere apuñalado Avalancha humana en Oruro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Imágenes fuertes! Vehículo retrocede y provoca incendio en surtidor; hombre logró escapar con vida

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto del choque y cómo el hombre sale justo a tiempo, mientras las motos quedan cubiertas por el cilindro de la bomba derribada.

Charles Muñoz Flores

23/09/2025 10:17

Video muestra momento exacto en que un motorizado provoca incendio en gasolinera de Hanoi. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Hanói, Vietnam

Escuchar esta nota

Un accidente en la gasolinera Mai Dich 1, ubicada en el distrito de Phu Dien, dejó a la comunidad local conmocionada cuando un vehículo que daba marcha atrás colisionó contra un surtidor de gasolina, provocando un incendio y aplastando a dos motocicletas y a un empleado de la estación.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando el automóvil retrocedía repentinamente y golpeó con fuerza el surtidor de combustible, causando su caída inmediata. La caída del surtidor impactó directamente sobre un trabajador de la gasolinera, quien milagrosamente logró escapar con vida del accidente.

El fuego se propagó rápidamente por el área de repostaje, pero el personal de la estación actuó de inmediato utilizando extintores para controlar las llamas antes de que causaran mayores daños.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto del choque y cómo el trabajador se aparta justo a tiempo, mientras las motos estacionadas quedan cubiertas por el cilindro de la bomba derribada. El video se ha viralizado en redes sociales.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD