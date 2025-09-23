¡Imágenes fuertes! Vehículo retrocede y provoca incendio en surtidor; hombre logró escapar con vida

Un accidente en la gasolinera Mai Dich 1, ubicada en el distrito de Phu Dien, dejó a la comunidad local conmocionada cuando un vehículo que daba marcha atrás colisionó contra un surtidor de gasolina, provocando un incendio y aplastando a dos motocicletas y a un empleado de la estación.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando el automóvil retrocedía repentinamente y golpeó con fuerza el surtidor de combustible, causando su caída inmediata. La caída del surtidor impactó directamente sobre un trabajador de la gasolinera, quien milagrosamente logró escapar con vida del accidente.

El fuego se propagó rápidamente por el área de repostaje, pero el personal de la estación actuó de inmediato utilizando extintores para controlar las llamas antes de que causaran mayores daños.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto del choque y cómo el trabajador se aparta justo a tiempo, mientras las motos estacionadas quedan cubiertas por el cilindro de la bomba derribada. El video se ha viralizado en redes sociales.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

