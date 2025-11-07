Desarrolló patrones “en forma de serpiente” en la piel tras usar una crema supuestamente “de hierbas”

Una mujer china de 40 años fue hospitalizada luego de que su piel desarrollara llamativos patrones rojizos y morados similares a escamas de serpiente, tras usar durante más de una década una crema publicitada como “medicina tradicional”. El caso fue reportado por el South China Morning Post.

La paciente, identificada como Tingting, ingresó en octubre al Hospital Zhongda de la Universidad del Sudeste, en Nanjing (provincia de Jiangsu). Además de las lesiones visibles, presentaba hinchazón en las piernas, náuseas, vómitos y entumecimiento, sumados a un cuadro previo de sobrepeso e hipertensión.

Según relató, su problema comenzó hace diez años con una pequeña lesión en la pierna derecha que le producía picazón constante. Al no encontrar alivio, buscó soluciones en Internet y compró una crema que prometía ser “100% herbal y capaz de curar cualquier afección cutánea”. Con el paso del tiempo, usó el producto de forma continua, invirtiendo más de 100.000 yuanes (unos 14.000 dólares).

“Al principio la crema calmaba la picazón. Pensé que había encontrado la medicina correcta”, dijo Tingting.

Sin embargo, los exámenes revelaron que sus niveles de cortisol estaban peligrosamente bajos, por lo que fue diagnosticada con insuficiencia adrenocortical secundaria, una enfermedad en la que las glándulas suprarrenales dejan de producir hormonas esenciales para el organismo.

El doctor Wang Fei, jefe de dermatología del hospital, advirtió que muchos productos supuestamente “naturales” vendidos en línea están adulterados con esteroides potentes. “Los esteroides reducen rápidamente el enrojecimiento y la picazón, pero su uso prolongado genera dependencia. Al suspenderlos, los síntomas regresan con mayor fuerza. Peor aún, el cuerpo los absorbe y puede sufrir daños irreversibles”, explicó.

Tras recibir tratamiento especializado, Tingting ha comenzado a mostrar mejoría, aunque los médicos indicaron que la recuperación será lenta y podría no ser completa.

