VIDEO: Cuidador de perros es enjuiciado por matar a golpes a un labrador

Un video que circula nuevamente en redes sociales ha reavivado el repudio por el caso de Mitch, un labrador negro de seis años que murió tras ser brutalmente golpeado en una pensión canina en Seattle (EE.UU). El ataque, registrado el 3 de agosto de 2025, derivó este lunes 3 de noviembre en la primera audiencia contra el responsable, Dejean Bowens, de 20 años, acusado formalmente de crueldad animal en primer grado ante el Tribunal Superior del Condado de King.

De acuerdo con la fiscalía, Bowens agredió violentamente a Mitch mientras estaba bajo su cuidado en la residencia canina “Lazy Dog, Crazy Dog” (LDCD), ubicada en el vecindario de Ballard. Las cámaras de vigilancia muestran cómo el joven golpea y patea en repetidas ocasiones al animal, aparentemente molesto porque el perro había tirado un objeto dentro del recinto. Mitch trataba de esconderse debajo de una mesa, sin éxito.

Más de una hora después del ataque, Bowens llevó al perro a una clínica veterinaria de emergencia, pero ya era tarde: Mitch murió pese a los intentos de reanimación.

Los dueños del perro, Neela y Anthony Brocato, se presentaron a la audiencia sosteniendo que buscan justicia y responsabilidades. La pareja había dejado a Mitch en la pensión mientras esperaban el nacimiento de su primera hija.

“Estábamos deseando que conociera a su hermanita, que nació solo tres días antes de que lo mataran”, expresó Neela, conmovida. “Él era el perro más dulce y cariñoso. Sentimos que nos arrebataron una parte de la alegría que debió rodear esos primeros días”.

Anthony recordó la llamada que lo cambió todo: “Nos dijeron que Mitch estaba en estado crítico. Poco después, nos informaron que había muerto”. La familia anunció que presentará una demanda civil contra la pensión canina, cuestionando la falta de supervisión y el proceso de selección de personal.

Por su parte, “Lazy Dog, Crazy Dog” emitió un comunicado afirmando que Bowens fue despedido inmediatamente después del hecho. “Estamos desconsolados e indignados. Sus acciones van totalmente en contra de nuestros valores y del estándar de cuidado que hemos mantenido durante 16 años”, publicó la empresa.

Bowens deberá volver a tribunales el 26 de noviembre. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa económica.

