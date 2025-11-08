TEMAS DE HOY:
El insólito detalle que permitió atrapar a los pilotos bolivianos que estrellaron una avioneta con droga

Intentaron pagar bebidas energizantes en dólares y eso alertó a la policía, que logró detenerlos tras el accidente. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/11/2025 22:45

Un pequeño detalle fue suficiente para que la policía detuviera a los pilotos que protagonizaron el accidente de una avioneta cargada con cocaína en Salta, Argentina.

Según el diario El Clarín, los bolivianos Juan Pablo Q. P. y Henry Álvaro M. C.a intentaron comprar bebidas energizantes en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera y quisieron pagar en dólares. Esto llamó la atención del personal y permitió que las autoridades los identificaran.

La avioneta se había estrellado el pasado martes en un descampado del sur de Salta, donde se incendió junto a un vehículo vinculado a la banda. En el accidente se hallaron unos 140 kilos de cocaína, pero no había pistas de los responsables hasta que llegaron a la terminal.

Las investigaciones mostraron que, además de la droga encontrada en la avioneta, había más de 200 kilos enterrados en una zona rural a unos 70 kilómetros del lugar del accidente. Otros tres integrantes de la organización también fueron detenidos.

En la audiencia de imputación, la jueza federal Mariela Giménez dictó prisión preventiva para los cinco acusados, con un plazo de seis meses para la investigación.

Todos quedaron acusados de contrabando de estupefacientes, agravado por usar una aeronave de manera irregular y la participación de varias personas.

