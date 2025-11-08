"No sabía que era la presidenta": la respuesta del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum

Las autoridades confirmaron la detención del sujeto identificado como Uriel Rivera Martínez, conocido por el alias "El Parches", acusado de acosar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras ella realizaba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la capital. Tras su captura, el hombre afirmó que estaba bajo los efectos de las drogas y que "no sabía que era la presidenta" de México.

El suceso: acoso en el centro histórico

El incidente ocurrió en la tarde del pasado martes 4 de noviembre. La presidenta Sheinbaum caminaba desde Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), saludando y tomándose fotografías con ciudadanos, cuando fue abordada de manera inapropiada.

En medio del tumulto, una cámara captó el momento exacto en que Uriel Rivera Martínez, con un comportamiento errático y visiblemente alterado, se acercó por detrás a la mandataria. El sujeto la abrazó de forma inapropiada e intentó besarla. La presidenta Sheinbaum reaccionó con rapidez y calma, logrando evitar el contacto físico sin perder la compostura.

El video del suceso generó una fuerte polémica en redes sociales, provocando la inmediata reacción de figuras políticas que condenaron el acoso.

Detalles del capturado y sus declaraciones

El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura de Uriel Rivera Martínez, alias "El Parches", la cual se efectuó el mismo martes 4 de noviembre alrededor de las 9 de la noche.

Según información proporcionada por el periodista Antonio Nieto y confirmada en redes sociales, "El Parches" es conocido por trabajar como mandadero en las ópticas ubicadas en las calles Madero y Tacuba, en la zona del Zócalo capitalino.

Durante su declaración ante las autoridades, el detenido alegó haber estado "drogado" en el momento del acto y reiteró que no era consciente de que la persona a la que estaba acosando era la presidenta de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México estuvo a cargo de la detención, publica el portal Publimetro.

La investigación continuará para determinar la situación legal de Uriel Rivera Martínez por el delito cometido contra la máxima autoridad del país.

Este viernes, Uriel Rivera fue llevado ante un juez por una segunda denuncia interpuesta por una joven de 25 años, a quien también habría realizado tocamientos el mismo día en calles del centro. El juez ordenó el inicio del juicio contra Rivera por este delito. La detención de "el Parches" se concretó precisamente después de que esta segunda víctima lo denunciara ante agentes que vigilaban al sujeto tras la agresión a la presidenta, reporta EFE.

Aunque inicialmente dudó en proceder legalmente, la Presidenta Sheinbaum informó el miércoles que interpuso una denuncia contra el sujeto. Su motivación, según explicó, fue enviar "un mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres" sobre la importancia de la denuncia, además de confirmar que el sujeto había agredido a otras mujeres en el área.

El proceso contra Uriel Rivera por la agresión a la Presidenta Sheinbaum continuará por separado, pero su permanencia en el Reclusorio Norte ya está asegurada tras ser procesado por el delito de abuso sexual contra la segunda víctima.

