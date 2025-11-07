VIDEO| Un puma fue visto en plena calle en Argentina y causó pánico entre vecinos

Un puma sorprendió a los vecinos de Valeria del Mar al ser visto deambulando con total tranquilidad por una calle cercana a la zona de balnearios. El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes, compartidas por la radio local Power Pinamar, se observa al felino avanzando con calma por la calle Azopardo, a pocos metros de la intersección con Corbeta Julieta. El animal, de gran porte, no mostraba signos de desorientación ni huida, lo que llamó la atención de los residentes que presenciaron la escena.

El video fue grabado por un vecino del área y despertó una mezcla de sorpresa y preocupación en la comunidad. Algunos usuarios advirtieron sobre el riesgo de posibles encuentros con personas o mascotas, especialmente ante la cercanía de la temporada de verano, mientras que otros reclamaron mayor conciencia ambiental.

“Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”, señaló una vecina en los comentarios de la publicación.

Expertos y autoridades locales recordaron que no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, la aparición de fauna silvestre en zonas urbanizadas de la Costa Atlántica ha sido cada vez más frecuente. En Santa Elena, partido de Mar Chiquita, otro puma fue registrado recientemente por cámaras de seguridad.

Ante este tipo de situaciones, especialistas en fauna y organismos de defensa civil reiteran la importancia de no intervenir por cuenta propia.

“Pedimos a la gente que no intente capturarlos ni espantarlos; puede ser peligroso tanto para las personas como para el animal”, había señalado anteriormente Horacio Fernández, responsable de Defensa Civil de Mar Chiquita.

