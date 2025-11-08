El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Bolivia para asistir a la posesión de Rodrigo Paz

A bordo del FAE 051, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó la noche de este viernes al Aeropuerto Internacional de El Alto, municipio vecino de La Paz, para participar este sábado del acto de posesión de Rodrigo Paz, como nuevo mandatario de Bolivia.

Se trata del tercer jefe de Estado en llegar a La Paz. El primero fue el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cerca de las 15:30, y el segundo, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, aproximadamente a las 18 horas.

Se espera también la llegada de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Argentina, Javier Milei.

El mandatario fue recibido con honores militares por el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia, sumándose a las más de veinte delegaciones internacionales presentes. En la comitiva de bienvenida, se encontraba la canciller Celinda Sosa.

Noboa asumió la conducción del Gobierno ecuatoriano a los 35 años de edad. Es el mandatario más joven del Ecuador republicano y de la América Latina contemporánea. Fue legislador de la Asamblea Nacional y en su primera candidatura a la Presidencia de la República, fue elegido el 15 de octubre de 2023, con el 52,1% de los votos.

Hasta el momento, el país ya recibió a más de una veintena de delegaciones, entre los cuales se encuentra el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau. Paz asumirá la presidencia de Bolivia en la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa, prevista para las 10h00 de este sábado 8 de noviembre.

Con información de ABI.

