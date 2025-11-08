Un hombre fue detenido al intentar cruzar la frontera con Perú con Bs 259.000 sin justificar

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó sobre un caso en el que un sujeto está siendo procesado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, tras transportar una gran cantidad de dinero sin poder justificar su procedencia.

“El sujeto estaba transportando dentro de sus objetos personales aproximadamente 259.000 bolivianos”, manifestó Neme.

Según la autoridad policial, esta persona intentaba cruzar la frontera de Bolivia hacia el Perú con el dinero. Tras ser interceptado, aseguró desconocer que era ilegal trasladar esa cantidad.

El dinero fue encontrado durante una requisa policial en la frontera, motivo por el cual se procedió a su aprehensión.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

