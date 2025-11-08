TEMAS DE HOY:
Policial

Un hombre fue detenido al intentar cruzar la frontera con Perú con Bs 259.000 sin justificar

Según la Policía, el sujeto trasladaba una alta cantidad de dinero en bolsas negras y pretendía llevarla de Bolivia a Perú. Al ser interceptado, no pudo explicar de dónde provenía el dinero.

Red Uno de Bolivia

07/11/2025 22:39

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó sobre un caso en el que un sujeto está siendo procesado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, tras transportar una gran cantidad de dinero sin poder justificar su procedencia.

“El sujeto estaba transportando dentro de sus objetos personales aproximadamente 259.000 bolivianos”, manifestó Neme.

Según la autoridad policial, esta persona intentaba cruzar la frontera de Bolivia hacia el Perú con el dinero. Tras ser interceptado, aseguró desconocer que era ilegal trasladar esa cantidad.

El dinero fue encontrado durante una requisa policial en la frontera, motivo por el cual se procedió a su aprehensión.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

 

