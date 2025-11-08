TEMAS DE HOY:
mujer arrastrada ORNATO PÚBLICO Agresión sexual

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿De compras el fin de semana? Estos son los precios de los productos de la canasta familiar

La suba en el precio ha afectado el presupuesto de las amas de casa, que se han visto obligadas a reducir sus compras o retirar algunos productos de su lista, 

Naira Menacho

07/11/2025 22:03

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El precio de algunas verduras ha subido de precios en los diferentes centros de abastecimiento en Santa Cruz. El tomate es el que registró mayor incremento según los comerciantes.

La caja de tomate en el mercado Abasto cuesta Bs 280, mientras que el kilo se vende entre 12 y 15 bolivianos, según la calidad y el tamaño.

La arroba de papa puede llegar a costar hasta Bs 60 la arroba, aunque las amas de casa también pueden optar por las más económicas y pequeñas en Bs 40.

Los comerciantes señalan que son varios los productos que subieron debido a la falta de diésel.

El limón de licuar se vende a 7 unidades por Bs 10, siendo que antes las 25 unidades solían costar Bs 5.

La suba en el precio ha afectado el presupuesto de las amas de casa, que se han visto obligadas a reducir sus compras o retirar algunos productos de su lista

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD