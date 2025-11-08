¿De compras el fin de semana? Estos son los precios de los productos de la canasta familiar

El precio de algunas verduras ha subido de precios en los diferentes centros de abastecimiento en Santa Cruz. El tomate es el que registró mayor incremento según los comerciantes.

La caja de tomate en el mercado Abasto cuesta Bs 280, mientras que el kilo se vende entre 12 y 15 bolivianos, según la calidad y el tamaño.

La arroba de papa puede llegar a costar hasta Bs 60 la arroba, aunque las amas de casa también pueden optar por las más económicas y pequeñas en Bs 40.

Los comerciantes señalan que son varios los productos que subieron debido a la falta de diésel.

El limón de licuar se vende a 7 unidades por Bs 10, siendo que antes las 25 unidades solían costar Bs 5.

La suba en el precio ha afectado el presupuesto de las amas de casa, que se han visto obligadas a reducir sus compras o retirar algunos productos de su lista

Mira la programación en Red Uno Play