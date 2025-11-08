La inflación hasta diciembre puede superar el 20%, según economistas

Este viernes 7 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 19,22%. Al respecto, la economista Aida Estela Navas señaló que hasta diciembre la tasa inflacionaria puede superar el 20%.

“Para entender esta cifra debemos remontarnos a los números registrados meses atrás, como el de septiembre-octubre, donde se incrementó 0,75 puntos porcentuales; aunque se podría decir que es algo mínimo, a lo largo del año, entre mayo, junio y julio, se generaron importantes incrementos; incluso un mes se incrementó en un 5%”, explicó la economista.

Navas señaló que es muy posible que al final de la gestión se podría tener una inflación que supere los 20 puntos porcentuales, considerando que noviembre y diciembre son meses inflacionarios.

A pesar de esta advertencia, Nava destaca que, en los últimos meses, el incremento en la tasa de inflación se ha reducido, gracias al efecto provocado por la segunda vuelta que demostró un “refrescamiento de la economía”.

“Esto nos da señales positivas de que se están controlando los precios, pero sí es alarmante que se pueda superar el 20% hasta diciembre”, recalcó Nava.

