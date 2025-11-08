La Paz: Una menor fue víctima de violación cuando retornaba a su hogar después de jugar en una cancha

El subcomandante Departamental de la policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este viernes sobre un hecho de violación cometido contra una menor de 15 años.

El hecho se suscitó en el municipio de Mapiri, en La Paz, según la autoridad el sujeto agresor tiene 50 años y fue aprehendido, ya que tendría en su contra una orden de aprehensión y un requerimiento fiscal.

Sin embargo, la autoridad señaló que el sujeto tras someterse a su audiencia de medidas cautelares, logró ser beneficiado con detención domiciliaria.

“El sujeto agresor de 50 años fue aprehendido por servidores policiales del municipio de Mapiri. Este sujeto fue sometido a una audiencia de medidas cautelares y lamentablemente el juez cautelar de la población de Mapiri le favoreció con detención domiciliaria”, manifestó Paz.

El hecho se habría suscitado el pasado 1 de noviembre de 2025, cuando la menor salió a jugar a una cancha cerca de su casa, y habría sido interceptada por este sujeto quien la abusó sexualmente.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Mapiri se encuentra a cargo del caso, y se espera que apele la medida de detención domiciliaria del presunto agresor.

Mira la programación en Red Uno Play