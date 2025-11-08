TEMAS DE HOY:
Oro, plata y bronce: los ganadores de los Effie Awards Bolivia 2025

El certamen más importante del marketing y la publicidad reconoció a las campañas más efectivas del año, premiando la creatividad, la innovación y los resultados reales que impulsan a la industria boliviana.

Silvia Sanchez

07/11/2025 23:22

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El momento más esperado de la noche llegó con el anuncio de los ganadores de los Effie Awards Bolivia 2025, un evento que reconoce a las ideas que transforman, las marcas que inspiran y los equipos que logran resultados reales.

Nacidos en 1968 en Nueva York, los Premios Effie son hoy el reconocimiento más importante de la industria del marketing y la publicidad a nivel global, y Bolivia reafirma su lugar dentro de esta red internacional celebrando junto a los anunciantes y agencias más destacadas del país.

El Effie Awards Bolivia honra el esfuerzo, la estrategia y la efectividad de las campañas que marcaron la diferencia durante el último año.

Effie Awards Bolivia 2025 – Bronce

Categoría: Bebidas con alcohol

Marca: Golden
Campaña: “Refrescarte es fácil”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media

“Muchas gracias por el reconocimiento. Esto celebra el trabajo de un tremendo equipo que le pone pasión a lo que hace cada día”, expresó uno de los representantes.

Categoría: Bebidas sin alcohol

Marca: Pilfrut
Campaña: “Alucina tu Pilfrut”
Agencias: Raza AD y Digital Media Agency

“Este premio es el resultado del esfuerzo de todo el equipo. Logramos conectar con nuestro consumidor con una campaña alucinante y hermosa”, comentó una de las representantes.

Categoría: Digital Commerce

Marca: PedidosYa Market
Campaña: “Soltá el carrito”
Agencia: GUT

“Buscábamos mantener un hábito y recibimos una respuesta increíble. Este premio refleja el esfuerzo conjunto de usuarios, repartidores y equipo”, dijo su portavoz.

Categoría: Internet y telecomunicaciones

Marca: Tigo
Campaña: “Terapia de planes”
Agencias: Publicis Ímpetu y 5to Elemento

“Un trabajo hecho con pasión y orgullo. Este reconocimiento es para todo el equipo y para Tigo”, comentó uno de sus miembros.

 

Effie Awards Bolivia 2025 – Plata

Categoría: Alimentos

Marca: Regia
Campaña: “Cómplice de tu sazón”
Agencias: Valor AD, Xtrategia y 5to Elemento

Categoría: Extensión de línea

Marca: Huari
Campaña: “El gusto que compartimos”
Agencias: Raza AD y Zenith Media

Categoría: Productos y servicios financieros

Marca: BCP Bolivia
Campaña: “Cuando quieras, donde quieras”
Agencias: Rock and Roll, Cabruja Films y Suena Polenta

Categoría: Retail

Marca: Tiendas 3B
Campaña: “A precio de Caserita”
Agencia: Raza AD

 

Effie Awards Bolivia 2025 – Oro

Categoría: Bajo presupuesto

Marca: Fundación Dunn Cares
Campaña: “Primer trasplante de logo”
Agencias: Rock and Roll y Rebel

“Ganamos efectividad con propósito. Esta campaña busca transformar la realidad y fomentar la donación de órganos en Bolivia”, destacó su representante.

Categoría: David vs. Goliath

Marca: Tiendas 3B
Campaña: “A precio de Caserita”
Agencia: Raza AD

Categoría: Digital Commerce

Marca: Yape
Campaña: “Con Yape todo es posible”
Agencias: Rock and Roll, 5to Elemento, Suena Polenta y OMD

Categoría: Extensión de línea

Marca: Golden
Campaña: “Lanzamiento Golden Lata 440 ml”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media

Categoría: Lanzamientos

Marca: Budweiser
Campaña: “Hello Santa Cruz”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media

Categoría: Productos y servicios financieros

Marca: Yape
Campaña: “Hazlo posible”
Agencias: Rock and Roll, 5to Elemento, Suena Polenta y OMD

Categoría: Promociones

Marca: Tigo
Campaña: “Terapia de planes”
Agencias: Publicis Ímpetu y 5to Elemento

 

Cada campaña fue evaluada rigurosamente por un jurado multidisciplinario de expertos, quienes, mediante la plataforma internacional de Effie Worldwide, analizaron su impacto y efectividad.

El Effie Awards Bolivia 2025 no solo celebra ideas creativas, sino ideas que funcionan, reafirmando el talento, la estrategia y el compromiso de la industria nacional del marketing y la publicidad.

