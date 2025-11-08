Oro, plata y bronce: los ganadores de los Effie Awards Bolivia 2025

El certamen más importante del marketing y la publicidad reconoció a las campañas más efectivas del año, premiando la creatividad, la innovación y los resultados reales que impulsan a la industria boliviana.
07/11/2025 23:22
El momento más esperado de la noche llegó con el anuncio de los ganadores de los Effie Awards Bolivia 2025, un evento que reconoce a las ideas que transforman, las marcas que inspiran y los equipos que logran resultados reales.
Nacidos en 1968 en Nueva York, los Premios Effie son hoy el reconocimiento más importante de la industria del marketing y la publicidad a nivel global, y Bolivia reafirma su lugar dentro de esta red internacional celebrando junto a los anunciantes y agencias más destacadas del país.
El Effie Awards Bolivia honra el esfuerzo, la estrategia y la efectividad de las campañas que marcaron la diferencia durante el último año.
Effie Awards Bolivia 2025 – Bronce
Categoría: Bebidas con alcohol
Marca: Golden
Campaña: “Refrescarte es fácil”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media
“Muchas gracias por el reconocimiento. Esto celebra el trabajo de un tremendo equipo que le pone pasión a lo que hace cada día”, expresó uno de los representantes.
Categoría: Bebidas sin alcohol
Marca: Pilfrut
Campaña: “Alucina tu Pilfrut”
Agencias: Raza AD y Digital Media Agency
“Este premio es el resultado del esfuerzo de todo el equipo. Logramos conectar con nuestro consumidor con una campaña alucinante y hermosa”, comentó una de las representantes.
Categoría: Digital Commerce
Marca: PedidosYa Market
Campaña: “Soltá el carrito”
Agencia: GUT
“Buscábamos mantener un hábito y recibimos una respuesta increíble. Este premio refleja el esfuerzo conjunto de usuarios, repartidores y equipo”, dijo su portavoz.
Categoría: Internet y telecomunicaciones
Marca: Tigo
Campaña: “Terapia de planes”
Agencias: Publicis Ímpetu y 5to Elemento
“Un trabajo hecho con pasión y orgullo. Este reconocimiento es para todo el equipo y para Tigo”, comentó uno de sus miembros.
Effie Awards Bolivia 2025 – Plata
Categoría: Alimentos
Marca: Regia
Campaña: “Cómplice de tu sazón”
Agencias: Valor AD, Xtrategia y 5to Elemento
Categoría: Extensión de línea
Marca: Huari
Campaña: “El gusto que compartimos”
Agencias: Raza AD y Zenith Media
Categoría: Productos y servicios financieros
Marca: BCP Bolivia
Campaña: “Cuando quieras, donde quieras”
Agencias: Rock and Roll, Cabruja Films y Suena Polenta
Categoría: Retail
Marca: Tiendas 3B
Campaña: “A precio de Caserita”
Agencia: Raza AD
Effie Awards Bolivia 2025 – Oro
Categoría: Bajo presupuesto
Marca: Fundación Dunn Cares
Campaña: “Primer trasplante de logo”
Agencias: Rock and Roll y Rebel
“Ganamos efectividad con propósito. Esta campaña busca transformar la realidad y fomentar la donación de órganos en Bolivia”, destacó su representante.
Categoría: David vs. Goliath
Marca: Tiendas 3B
Campaña: “A precio de Caserita”
Agencia: Raza AD
Categoría: Digital Commerce
Marca: Yape
Campaña: “Con Yape todo es posible”
Agencias: Rock and Roll, 5to Elemento, Suena Polenta y OMD
Categoría: Extensión de línea
Marca: Golden
Campaña: “Lanzamiento Golden Lata 440 ml”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media
Categoría: Lanzamientos
Marca: Budweiser
Campaña: “Hello Santa Cruz”
Agencias: Tourette Agency y Zenith Media
Categoría: Productos y servicios financieros
Marca: Yape
Campaña: “Hazlo posible”
Agencias: Rock and Roll, 5to Elemento, Suena Polenta y OMD
Categoría: Promociones
Marca: Tigo
Campaña: “Terapia de planes”
Agencias: Publicis Ímpetu y 5to Elemento
Cada campaña fue evaluada rigurosamente por un jurado multidisciplinario de expertos, quienes, mediante la plataforma internacional de Effie Worldwide, analizaron su impacto y efectividad.
El Effie Awards Bolivia 2025 no solo celebra ideas creativas, sino ideas que funcionan, reafirmando el talento, la estrategia y el compromiso de la industria nacional del marketing y la publicidad.
