Una familia escapó de milagro tras incendio de su vehículo en Santa Cruz

Momentos de pánico y desesperación se vivieron la tarde de este viernes en el segundo anillo de la ciudad, a la altura de la Avenida Tres Pasos al Frente, cuando un vehículo particular se incendió repentinamente mientras circulaba, obligando a una familia entera a salir del motorizado para salvarse.

El tenso incidente, que quedó registrado en video, generó una gran alarma y congestión vehicular en la zona.

Fuego repentino tras salir del taller

Según el testimonio de una de las ocupantes de la camioneta, el vehículo acababa de salir del taller:

"Ayer salió del taller y hoy es el primer día que lo estamos manejando y de repente explotó cuando queríamos partir del semáforo. Todo estaba okay hasta que de repente explotó y salió humo por el capó", relató la mujer, aún visiblemente afectada.

El fuego, que se habría originado por desperfectos mecánicos aún por determinar, se extendió rápidamente. Transeúntes y conductores que pasaban por el lugar intentaron ayudar inmediatamente, bajando sus extintores para combatir las llamas, aunque sin lograr controlarlas completamente.

Policía y camión cisterna al rescate

La emergencia fue finalmente controlada gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la ciudadanía. Unidades cercanas del Batallón actuaron rápidamente, llegando al lugar con extintores y logrando controlar gran parte del incendio antes de la llegada de los bomberos. Circunstancialmente, un camión cisterna de Saguapac circulaba por el Segundo Anillo y actuó como bombero improvisado, colaborando de manera efectiva para sofocar las llamas.

La Dirección Departamental de Bomberos confirmó que, debido al congestionamiento vehicular propio del mediodía, la llegada del carro bombero se dificultó, por lo que agradecieron la “oportuna reacción de los policías” y el apoyo para el enfriamiento final del motorizado.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad en la familia. Sin embargo, se informó que uno de los oficiales de policía que colaboraba en las labores de extinción resultó herido con un corte en el dedo provocado por la plancha del motor del vehículo. La causa exacta del incendio está bajo investigación.

