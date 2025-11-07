TEMAS DE HOY:
Economía

“Hoy comienza una nueva etapa para Bolivia”: Espinoza mostró los cambios que se realizarán en el gobierno de Paz

Gabriel Espinoza lamentó el accionar del gobierno de Arce, que convirtió a Bolivia en un ‘Estado tranca’ que dejó la peor crisis económica de Bolivia.

Naira Menacho

07/11/2025 11:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El jefe del gabinete económico de Rodrigo Paz, Gabriel Espinoza, explicó los pormenores de las acciones que tomará el gobierno de Rodrigo Paz en el ámbito económico.

En el evento, Espinoza lamentó el accionar del gobierno de Arce, que convirtió a Bolivia en un ‘Estado tranca’ que dejó la peor crisis económica de Bolivia.

“Nos han dejado un Estado quebrado, sin dólares, sin bolivianos y una crisis de liquidez que ha alcanzado a todas las instituciones públicas. Nos dejaron un gobierno sin capacidad técnica para enfrentar la crisis, pero sobre todo nos han dejado pobreza, con la que vamos a luchar en el próximo tiempo”, sostuvo Espinoza.

Con una fuerte convicción y esperanza en un futuro mejor, Espinoza aseguró que “hoy comienza una nueva etapa para Bolivia”.

  1. Abrir las puertas de Bolivia al mundo: queremos que el boliviano gane en mercados globales, con reglas claras.
  2. Brindar certeza y tranquilidad: Agenda económica basada en reglas claras.
  3. Trazar una ruta compartida para la recuperación y la salida de la crisis: Una alianza con empresarios privados y gobierno. Reimpulsar los hidrocarburos, la minería y el agro con sostenibilidad.

 

 

