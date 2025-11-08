Noche de creatividad y efectividad: arrancó el Effie Awards Bolivia 2025

Llegó la esperada noche de gala de los Effie Awards Bolivia 2025, un evento que celebra la efectividad y la creatividad en el marketing y la publicidad. Durante la ceremonia se entregarán los metales —oro, plata y bronce— a los ganadores en cada categoría, además de los reconocimientos al Anunciante del Año, Agencia del Año y Gran Effie Bolivia, el máximo galardón del certamen.

Los Premios Effie son un reconocimiento internacional a las campañas que logran resultados sobresalientes y cumplen sus objetivos estratégicos. Se enfocan en la efectividad comprobada y honran a los anunciantes y sus agencias por su impacto tangible en el mercado.

En esta segunda edición en Bolivia, las campañas ganadoras fueron creadas por cuatro agencias nacionales —Rock and Roll, Raza AD, Tourette Agency y ValorAD— y dos internacionales, que destacaron por su creatividad, estrategia y resultados.

El proceso de evaluación comenzó el 1 de agosto y culmina hoy, 7 de noviembre, con la gala de premiación en Santa Cruz de la Sierra, transmitida en vivo a través de las redes sociales de Red Uno.

La competencia incluyó proyectos para reconocidas marcas como BCP, PIL Andina, AB InBev, Tigo Bolivia, Tiendas 3B, Dunn Cares y PedidosYa, reflejando la diversidad, innovación y talento de la industria publicitaria boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play