Entre elogios y observaciones: Sisi Eguez fue “mini Pedrito” en el karaoke invertido

El segundo equipo en subir al escenario durante la última noche del karaoke con personajes ‘invertidos’ fue el de Sisi Eguez y la Academia de baile Passion Dance, quienes sorprendieron con una versión de “El Aventurero”, del recordado cantante Pedro Fernández.

La presentación, cargada de energía y colorido, dividió la opinión del jurado. Si bien varios jueces destacaron la entrega del equipo y la interpretación de la letra, también coincidieron en que faltó conexión con el personaje.

El juez Rodrigo Massa valoró la pasión que el grupo llevó al escenario y mencionó que, por momentos, Sisi logró transmitir la esencia del artista mexicano:

“Entraron con mucha pasión, y eso los caracteriza. Por momentos veía a un hombre en escena, me gustó lo que hicieron”.

Por su parte, Gabriela Zegarra elogió el esfuerzo y el trabajo corporal de la participante, además de su dominio del lip sync:

“Eras un mini Pedrito. Sé lo difícil que es, pero trabajaste mucho los movimientos. Destaco que te aprendiste toda la letra, fue agradable verlos”.

Sin embargo, Tito Larenti tuvo una visión distinta y consideró que la imitación no alcanzó a representar del todo al personaje:

“Se desplazaron bien por el escenario, pero no estoy de acuerdo, Pedro Fernández no estuvo. Había intención y trabajo, pero no lograste transmitirlo”.

Finalmente, Elka Meyer destacó la energía general del grupo, aunque sugirió mejorar algunos aspectos técnicos en el baile:

“El equipo tuvo la onda de fiesta, pero faltó un poco más de técnica en las chicas. En general, estuvo ameno y bien logrado”.

Al concluir su participación, Sisi Eguez agradeció al jurado por las observaciones y resaltó el compromiso de su academia:

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

