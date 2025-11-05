¡No te lo puedes perder! 'La Gran Batalla' llega con personajes invertidos y mucha emoción

Una nueva noche de competencia se enciende en La Gran Batalla, donde los participantes deberán sorprender al jurado y al público con coreografías inspiradas en la dinámica “karaoke con personajes invertidos”.

Esta vez, tres equipos se enfrentan en el escenario más grande de la televisión boliviana y prometen una gala llena de ritmo, humor y mucha energía.

Los equipos que se presentan esta noche son:

Cisco y Academia Urban Vibes

Susana Rivero y Academia La Fábrica

Iribel Méndez y Academia Fusion Dance

Durante la gala, los participantes dependerán del voto del público para continuar en la competencia. Los seguidores pueden apoyar a su favorito ingresando al portal 👉 voto.reduno.com.bo.

Al cierre del programa, los jueces decidirán entre los menos votados quién será el nominado a la próxima gala de eliminación.

Una noche llena de talento, emociones y sorpresas que promete ser una de las más memorables de La Gran Batalla.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play