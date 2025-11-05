¡No te lo puedes perder! 'La Gran Batalla' llega con personajes invertidos y mucha emoción

El escenario más grande de la televisión boliviana recibe a tres equipos que competirán en la dinámica “karaoke con personajes invertidos”, una gala llena de talento, humor y emoción donde el público tiene la última palabra.
Una nueva noche de competencia se enciende en La Gran Batalla, donde los participantes deberán sorprender al jurado y al público con coreografías inspiradas en la dinámica “karaoke con personajes invertidos”.
Esta vez, tres equipos se enfrentan en el escenario más grande de la televisión boliviana y prometen una gala llena de ritmo, humor y mucha energía.
Los equipos que se presentan esta noche son:
Cisco y Academia Urban Vibes
Susana Rivero y Academia La Fábrica
Iribel Méndez y Academia Fusion Dance
Durante la gala, los participantes dependerán del voto del público para continuar en la competencia.
Al cierre del programa, los jueces decidirán entre los menos votados quién será el nominado a la próxima gala de eliminación.
Una noche llena de talento, emociones y sorpresas que promete ser una de las más memorables de La Gran Batalla.
