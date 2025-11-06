Iribel Méndez pierde el respaldo del público y se juega su permanencia en 'La Gran Batalla'

La noche de competencia en 'La Gran Batalla' dejó momentos de emoción, nervios y sorpresas. Como dicta la dinámica de la semana, el público tuvo la oportunidad de salvar a su equipo favorito, y tras el cierre de la votación, Cisco Moreno y la academia Urban Vibes fueron los más votados con el 46,6% del total, asegurando así su permanencia en el programa.

Con ese resultado, Susana Rivero e Iribel Méndez quedaron en manos del jurado, que tuvo la difícil tarea de decidir quién pasaba directamente a la siguiente fase y quién debía ir a la gala de eliminación.

Tras deliberar, los jueces llegaron a un consenso y anunciaron que Iribel Méndez y la academia Fusión Dance deberán volver a presentarse el domingo para defender su continuidad.

“Chicas, ambas hicieron un gran trabajo, y los equipos también. Falta muy poco para la final y en este punto debemos observar quién necesita un poco más de trabajo. Ese equipo fue el de Iribel Méndez y Fusión Dance”, explicó el juez Rodrigo Massa al dar a conocer la decisión.

Iribel y su equipo habían rendido homenaje al recordado José José con una coreografía que mezcló dramatismo y nostalgia. Aunque recibieron elogios por su propuesta escénica, algunos errores de coordinación y expresión pesaron más en la evaluación final.

Ahora, el equipo deberá preparar una nueva presentación para la gala de eliminación y demostrar que aún tiene lo necesario para seguir en competencia.

