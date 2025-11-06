Susana Rivero cerró la noche con elegancia y emoción al rendir homenaje a Joan Sebastian

La participante de 'La Gran Batalla' se transformó en Joan Sebastian y emocionó al jurado con su interpretación de “Secreto de amor”. Aunque recibió algunas observaciones técnicas, su actuación fue una de las más destacadas de la noche.
05/11/2025 23:03
Para cerrar una noche llena de talento en 'La Gran Batalla', Susana Rivero junto a la academia de baile La Fábrica subió al escenario con una puesta en escena cargada de nostalgia y sentimiento, interpretando la icónica canción “Secreto de amor” del recordado Joan Sebastian.
Su presentación fue muy bien recibida por el jurado, que destacó la interpretación, la expresividad y el trabajo de investigación detrás del personaje.
El juez Tito Larenti elogió la propuesta escénica y la creatividad del equipo:
“El trabajo de La Fábrica me gusta porque siempre presentan algo distinto. Son muy creativos. Susana, tu lip sync estuvo muy bien y respetaste los coros. Faltó un poco más del personaje, pero fue un trabajo aprobado”, comentó.
Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la preparación de la participante y el esfuerzo del grupo:
“Me la creí. Susana no estuvo mal, quizás faltó un poco más de gestualidad del personaje, pero se nota que lo estudiaste. Quiero destacar a dos bailarines que hicieron un excelente trabajo”, señaló.
A su turno, Rodrigo Massa resaltó la expresividad y la energía del equipo sobre el escenario:
“Me encanta verlos actuar. Vi en cada uno una mirada distinta. Son muy creativos y siempre logran buenas puestas en escena. Susana, hiciste un excelente trabajo de investigación”, afirmó.
Finalmente, Elka Meyer felicitó al grupo por su actuación y las expresiones logradas, aunque hizo observaciones técnicas sobre la interpretación de un personaje masculino:
“Tienen muy lindas expresiones y trabajan bien las ideas, pero deben reforzar la técnica. Es más difícil hacer un varón que una mujer”, explicó.
La presentación cerró con aplausos del público, consolidando a Susana Rivero como una de las participantes más destacadas de la noche.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
