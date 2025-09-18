TEMAS DE HOY:
Aprehenden a la agresora y al personal del colegio tras ataque con estilete a estudiante en Cotoca

Entre los detenidos se encuentran la presunta atacante, la directora del establecimiento, la regenta, la portera y un profesor, según informó Juan Carlos Saucedo, del área jurídica de la Dirección Distrital de Educación.

Charles Muñoz Flores

18/09/2025 12:52

Juan Carlos Saucedo, del área jurídica de la Dirección Distrital de Educación. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Cuatro personas fueron aprehendidas este jueves en relación al caso de una adolescente que resultó gravemente herida tras ser atacada con un estilete por su compañera de clase en una unidad educativa de la comunidad Los Tajibos, en Cotoca, Santa Cruz.

Entre los detenidos se encuentran la presunta agresora, la directora del establecimiento, la regenta, la portera y un profesor, según informó Juan Carlos Saucedo, del área jurídica de la Dirección Distrital de Educación. 

“En cuanto a la víctima, tenemos entendido que se encuentra fuera de peligro, y que la agresora está detenida, a la espera de la resolución judicial que será dictada por un juez de la justicia penal juvenil”, agregó Saucedo.

El ataque dejó a la víctima con tres heridas, siendo la más grave la del cuello, además de lesiones en el brazo y la cabeza. Según el informe médico, la adolescente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación.

La Dirección Distrital de Educación de Cotoca realizó una inspección en la unidad educativa y anunció que se impondrán sanciones tanto a la estudiante agresora como a los responsables del establecimiento implicados en la supervisión del incidente.

Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a la agresión y la responsabilidad de los funcionarios aprehendidos.

 

