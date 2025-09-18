Protesta de estudiantes por denuncia de acoso, termina en agresión contra director del colegio

Una protesta de estudiantes que debía ser pacífica, terminó siendo intervenida por funcionarios de seguridad, ya que se había convertido en un acto de violencia y agresiones en contra del director de la unidad educativa.

El hecho se registró en la colonia Tampico-Altamira en México, donde la protesta de estudiantes provocó graves daños a los ambientes de la dirección del CETis No. 78, el director tuvo que ser rescatado y resguardado por el personal de seguridad.

Los estudiantes habían convocado a una movilización de protesta en contra de miembros del plantel docente, incluso el mismo director, por presuntos hechos de acoso sexual y hostigamiento hacia los estudiantes, sobre todo por el aspecto y la forma en que lucían el cabello.

La convocatoria había invitado a los estudiantes a portar carteles y cubrebocas opcionales, con la consigna de alzar la voz sin recurrir a la violencia, pero pronto la tensión aumentó, hasta que un grupo de estudiantes comenzó a lanzar objetos y a romper ventanas.

Cuando el director salió de su oficina para dialogar fue agredido por los estudiantes, por lo que funcionarios de la Guardia Estatal intervinieron para resguardar la integridad del maestro, quien tuvo que abandonar el lugar custodiado.

Autoridades investigan los hechos de agresión y la denuncia de los estudiantes acerca de los actos inapropiados presuntamente cometidos.

Mira la programación en Red Uno Play