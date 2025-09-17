TEMAS DE HOY:
Comunidad

Cumbia, pañuelos blancos y dolor: así fue el último adiós a Naoki Ishida en La Paz

El artista fue acompañado por una multitud hasta el Cementerio Jardín.

Silvia Sanchez

17/09/2025 17:40

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante la tarde de este miércoles, familiares, amigos, músicos y fanáticos se reunieron para dar el último adiós a Naoki Ishida, vocalista de la agrupación ‘Explosión Cumbiera’, en la ciudad de La Paz.

El cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Jardín, acompañado por canciones interpretadas por sus seguidores, quienes lo despidieron cantando su repertorio más popular, en una escena cargada de emoción.

En el salón velatorio, cientos de personas asistieron con pañuelos blancos en mano, símbolo de despedida y respeto. Muchos resaltaron su talento, carisma y el legado que deja en la cumbia boliviana.

Naoki falleció el pasado lunes, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Su muerte generó gran impacto en la comunidad musical del país.

Su partida ocurre casi tres meses después del fallecimiento de su hermano, el también artista Hiro Ishida, conocido como ‘Ocasional Talento’.

 

