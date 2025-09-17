Reos del penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, realizaron una protesta este martes para exigir el pago de prediarios que, según denunciaron, están atrasados desde hace seis meses.

En respuesta, el gobernador del departamento, Santos Quispe, señaló que la Gobernación continúa a la espera del desembolso de recursos comprometidos por el Gobierno nacional para cumplir con esa obligación.

“Hemos hablado que los 62 millones de bolivianos no nos han depositado, solamente 20 millones, y los anteriores meses hemos ayudado de otras partidas, pero ahora no tenemos de dónde sacar el dinero”, expresó Quispe.

Según el gobernador, los fondos están contemplados en el Presupuesto Operativo Anual (POA), pero el Ministerio de Economía aún no ha transferido el monto restante.

“Hasta este miércoles debería haber un pronunciamiento desde el Ministerio. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, vino a mi despacho. Me dijo que se va a comunicar directamente con el ministro de Economía y que esta tarde me dará una respuesta”, añadió.

Mientras tanto, la situación en el penal de San Pedro sigue tensa, con los internos exigiendo una solución inmediata. La Gobernación espera una respuesta formal.

