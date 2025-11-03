Hallan a un hombre sin vida y semidesnudo en plena vía pública de El Alto

Una escena estremecedora conmocionó este sábado a los vecinos de la zona San José de Charapaqui, en la ciudad de El Alto (La Paz), luego de que un hombre fuera hallado sin vida y en ropa interior, tendido sobre la avenida Pisagua.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en horas de la mañana, tras una noche de lluvia. Testigos relataron que el hombre fue visto con otra persona pasada la medianoche, aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas.

“Anoche lo vimos con otro señor, estaban tomando. A eso de las doce todavía respiraba, pero en la mañana ya estaba sin ropa y sin vida”, contó una vecina del sector.

El hecho generó alarma entre los residentes, quienes denunciaron la falta de seguridad en la zona, donde aseguran que es frecuente el consumo de alcohol y las peleas callejeras.

“Aquí no hay seguridad. Hay movilidad sin placas, gente que toma hasta tarde, y nadie controla nada”, reclamó otro vecino.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar y realizaron el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de El Alto.

La Policía inició la recolección de imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a la persona que acompañó a la víctima durante la noche y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El hecho se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play