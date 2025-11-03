Asesinaron a puñaladas a un joven futbolista y los vecinos incendiaron la casa del sospechoso

Un joven futbolista de 20 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea en la localidad santafesina de Pérez, en el área metropolitana de Rosario. La víctima, Milton Lautaro Sosa, integraba el plantel del club Mitre. El hecho derivó en disturbios, incendios y la detención de dos personas.

El ataque ocurrió cerca de las tres de la madrugada, en la esquina de Rearte y María Teresa. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una violenta pelea. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Sosa gravemente herido.

Vecinos lo trasladaron de urgencia al hospital municipal El Guri, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento a causa de una herida de arma blanca.

Los investigadores identificaron al presunto autor del crimen como un joven de 18 años, que fue detenido en el lugar. Además, le secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque.

También fue arrestado un hombre de 39 años, acusado de haber realizado disparos con una pistola calibre 38 durante el enfrentamiento. La Policía incautó el arma y varias vainas servidas. Ambos detenidos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, según informó el portal Rosario3.

Disturbios e indignación vecinal

Horas después del crimen, familiares y allegados de la víctima fueron hasta la vivienda del principal sospechoso y la incendiaron. La tensión se trasladó también al hospital, donde un grupo de personas provocó disturbios y destrozos, incluyendo la rotura de un vidrio en el sector de emergencias.

Ante la difícil situación económica de la familia, vecinos y amigos organizaron una colecta solidaria para cubrir los gastos del sepelio. La respuesta fue inmediata: lograron reunir el dinero necesario en pocas horas.

La fiscal de Homicidios Dolosos Georgina Pairola quedó a cargo de la investigación y supervisa las diligencias para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play