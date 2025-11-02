TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Lluvia no detiene a familias cruceñas en el Día de Todos Santos

A pesar de la intensa lluvia, las familias cruceñas acudieron a los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos, manteniendo viva la tradición.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 14:39

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del Día de Todos Santos, las familias en Santa Cruz desafiaron las inclemencias del tiempo para visitar a sus seres queridos en los cementerios de la ciudad. La tradición, que se mantiene de generación en generación, incluye la preparación de alimentos típicos como pancitos y tantahuahuas.

Los visitantes expresaron la importancia de mantener viva la memoria de los difuntos. “Vinimos a visitar a mi mamá, a mi prima, a mi abuelo… a todos ellos”, comentó una de las personas presentes.

Otra añadió que, pese a que hace cinco años no visitaba el cementerio debido a la pandemia de COVID-19, la tradición debía continuar.

Los ciudadanos destacan que, aunque sus seres queridos ya no están físicamente, creen que espiritualmente los acompañan. “Hoy están ellos aquí, en cuerpo no están, pero espiritualmente me imagino que están aquí”, señaló un familiar.

La jornada se viveentre recuerdos, muestras de cariño y la reafirmación de costumbres, recordando la importancia de honrar a quienes ya partieron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD