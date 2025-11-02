Lluvia no detiene a familias cruceñas en el Día de Todos Santos

En el marco del Día de Todos Santos, las familias en Santa Cruz desafiaron las inclemencias del tiempo para visitar a sus seres queridos en los cementerios de la ciudad. La tradición, que se mantiene de generación en generación, incluye la preparación de alimentos típicos como pancitos y tantahuahuas.

Los visitantes expresaron la importancia de mantener viva la memoria de los difuntos. “Vinimos a visitar a mi mamá, a mi prima, a mi abuelo… a todos ellos”, comentó una de las personas presentes.

Otra añadió que, pese a que hace cinco años no visitaba el cementerio debido a la pandemia de COVID-19, la tradición debía continuar.

Los ciudadanos destacan que, aunque sus seres queridos ya no están físicamente, creen que espiritualmente los acompañan. “Hoy están ellos aquí, en cuerpo no están, pero espiritualmente me imagino que están aquí”, señaló un familiar.

La jornada se viveentre recuerdos, muestras de cariño y la reafirmación de costumbres, recordando la importancia de honrar a quienes ya partieron.

