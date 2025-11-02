Fiscalía despliega 99 funcionarios para atender hechos ilícitos durante fiesta de Todos Santos

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, para los días de la fiesta de Todos Santos, se ha desplegado 99 funcionarios del Ministerio Público en el departamento, desde el 31 de octubre al 03 de noviembre, en las ciudades de La Paz y El Alto; además, se ha instruido permanecer en sus Asientos Fiscales de provincia, con el objetivo de atender cualquier hecho delictivo que pueda presentarse durante los feriados.

“Debemos poner en conocimiento de la opinión pública que el instructivo de la Fiscalía General del Estado sobre la festividad de Todos Santos ha dispuesto un despliegue de 77 fiscales de materia, 18 asistentes y auxiliares legales, también médicos forenses y cuatro funcionarios de la Unidad de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público; también los fiscales de provincia deben permanecer en sus provincias para atender durante estas fiestas, en el marco del trabajo 24/7 y de manera permanente para la pronta atención de la sociedad”, manifestó la autoridad departamental.

La festividad de Todos Santos representa uno de los reencuentros espirituales más importantes del año. Según la tradición, las almas de los difuntos regresan a la tierra al mediodía del 1 de noviembre hasta el mediodía del 2 de noviembre, para visitar a sus seres queridos, quienes las esperan con mesas adornadas de flores, panes y comidas favoritas.

Según la tradición, varias familias acudirán este domingo a los cementerios para hacer rezar todas las masas y alimentos que pusieron en la mesa armada el 1 de noviembre.

