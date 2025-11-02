VIDEO: Conductor invadió carril y atropelló a una mujer en Santa Cruz

Una joven se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellada mientras caminaba por la acera de la avenida San Martín, en Santa Cruz de la Sierra.

El trágico suceso ocurrió la mañana del sábado cuando un vehículo, cuyo conductor presuntamente estaba en estado de ebriedad, invadió carril, se subió a la acera, arrancó un poste y arrolló a la víctima.

El hermano de la joven reveló que actualmente ella tiene un pronóstico médico reservado: "Ahorita no sabemos si va a salir bien o no", mencionó.

Según el testimonio del hermano, el impacto le ha provocado a la víctima lesiones gravísimas. Los médicos han confirmado que la joven tiene una fisura en la cabeza de 18 centímetros, además de un hígado reventado a causa del fuerte golpe.

La familia ha presentado como evidencia en video que muestra cómo el vehículo invade la acera y atropella a la joven, que sale volando tras el impacto.

El hermano de la víctima relató que, aunque en un inicio el conductor, a través de su abogado, prometió cubrir los gastos, hasta el momento no se ha realizado el depósito requerido por la clínica para la atención. "Ellos no hicieron nada", lamentó afirmando que "no es un accidente de tránsito o falla mecánica, no. Estaba ebrio."

Mira la programación en Red Uno Play