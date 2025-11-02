¿Cuáles son los celulares donde WhatsApp dejará de funcionar este noviembre del 2025?

WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos antiguos con versiones desactualizadas de Android e iOS. Conoce si tu dispositivo queda fuera del soporte y qué hacer para no perder tus chats y archivos.
02/11/2025 18:36
A partir del 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con varios teléfonos antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema y seguridad, confirmó Meta. La medida busca garantizar la estabilidad de la app y proteger la información de los usuarios.
Teléfonos Android que perderánsoporte y WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos con Android 5.0 o versiones anteriores, incluyendo:
iPhones que dejarán de recibir WhatsApp
Otros: Huawei Ascend Mate 2, HTC One M8
Sony: Xperia Z, SP, T, V, Z2
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, G3
Motorola: Moto G (1ª generación), Moto E (2014)
Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5
En el caso de iOS, quedarán fuera los modelos con versiones anteriores a iOS 15.1, como: iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus
Los iPhone con iOS 12 o anterior directamente dejarán de abrir la app, sin posibilidad de uso parcial o actualización.
Motivo de la medida
WhatsApp necesita versiones de software que puedan ejecutar los protocolos más recientes de cifrado y protección de datos. Los teléfonos desactualizados no cumplen con estas exigencias, aumentando el riesgo de errores, cierres inesperados o vulnerabilidades de seguridad.
Qué hacer si tu teléfono está afectado, si tu dispositivo aparece en la lista, conviene:
Hacer copia de seguridad de chats, fotos y archivos en Google Drive o iCloud antes del cambio.
Si no es posible, cambiar a un teléfono más reciente.
Verificar si se puede actualizar a una versión compatible de Android o iOS.
WhatsApp también permitirá un nuevo ajuste para los GIFs, emojis y stickers, donde los usuarios podrán decidir si se reproducen automáticamente o permanecen estáticos en cada chat.
