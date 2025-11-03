TEMAS DE HOY:
La gran batalla

‘La Gran Batalla’ vive su gala más aterradora: cinco equipos en riesgo de despedirse

Los equipos que no lograron conquistar al público se enfrentan en una gala decisiva. Entre coreografías inspiradas en clásicos del terror, solo los mejores seguirán en competencia.

Silvia Sanchez

02/11/2025 20:49

Santa Cruz, Bolivia

¡Se encienden las luces y se desata el miedo! La Gran Batalla vive esta noche su gala más escalofriante, donde cinco equipos están en la cuerda floja y podrían despedirse para siempre del escenario.

Los grupos que no lograron conquistar al público durante la semana deberán demostrar que merecen otra oportunidad. Con coreografías llenas de energía, suspenso y mucha actitud, buscarán sorprender al jurado y a la audiencia.

En riesgo de eliminación están:

  • Eugenia y Academia Power Dance

  • Susana Rivero y Academia La Fábrica

  • Erika Valencia y Academia Dazan Company

  • Basti y Academia Áurea Crew

  • Rodrigo Giménez y Academia Fire Steps

Los equipos prometen una noche de puro espectáculo, con puestas en escena inspiradas en los grandes íconos del terror: Frankenstein, Jack, Annabelle, Winifred y Merlina.

Entre gritos, luces y pasos de infarto, La Gran Batalla se prepara para una gala que pondrá los pelos de punta y dejará al público al borde del asiento.

