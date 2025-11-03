‘La Gran Batalla’ vive su gala más aterradora: cinco equipos en riesgo de despedirse

¡Se encienden las luces y se desata el miedo! La Gran Batalla vive esta noche su gala más escalofriante, donde cinco equipos están en la cuerda floja y podrían despedirse para siempre del escenario.

Los grupos que no lograron conquistar al público durante la semana deberán demostrar que merecen otra oportunidad. Con coreografías llenas de energía, suspenso y mucha actitud, buscarán sorprender al jurado y a la audiencia.

En riesgo de eliminación están:

Eugenia y Academia Power Dance

Susana Rivero y Academia La Fábrica

Erika Valencia y Academia Dazan Company

Basti y Academia Áurea Crew

Rodrigo Giménez y Academia Fire Steps

Los equipos prometen una noche de puro espectáculo, con puestas en escena inspiradas en los grandes íconos del terror: Frankenstein, Jack, Annabelle, Winifred y Merlina.

Entre gritos, luces y pasos de infarto, La Gran Batalla se prepara para una gala que pondrá los pelos de punta y dejará al público al borde del asiento.

