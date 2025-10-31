¡Aterrorizó el escenario! Génesis y ‘Factory’ deslumbraron con su coreografía de miedo

El segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Génesis junto a la academia Factory, quienes sorprendieron con una impactante coreografía inspirada en los Backstreet Boys y su emblemática canción “Everybody”.

En la presentación, Génesis encarnó al personaje de Brian Thomas, mientras que el resto del equipo acompañó con una interpretación precisa y llena de energía.

El grupo recibió elogios del jurado por su actuación, coordinación y profesionalismo, destacando especialmente la intensidad de la puesta en escena.

La jueza Elka Meyer valoró la cohesión del grupo y la entrega de cada integrante.

“Me gustó. Debo valorar toda la personalidad y que los bailarines se sumen no solo en el acting, sino también en el lip sync. Además, el hecho de que se ponga a bailar, porque sé que le cuesta. Solo refuercen el inicio y el final”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra se mostró sorprendida por el giro inesperado de la coreografía.

“Yo pensé que era una coreografía súper tranqui y quedé impactada cuando empezaron a descuartizar a todos. Aplaudo la presentación, estuvo chévere”, afirmó entre risas.

El juez Tito Larenti destacó la intensidad del baile, pese a algunos pequeños errores.

“Al inicio hubo algunos fallos, pero te bancaste toda la coreografía. Los bailarines hicieron muy bien el lip sync. Era Brian, y me parece genial la presentación, fue muy buena”, sostuvo.

Finalmente, Rodrigo Massa aplaudió la entrega y la emoción que transmitió el equipo.

“Me encanta lo que hicieron. Factory y Génesis, deseo que les vaya muy bien, porque de verdad siento una emoción cada vez que se presentan”, expresó.

Antes de despedirse del escenario, Génesis agradeció el trabajo del coach del equipo, quien además fue sorprendido con felicitaciones por su cumpleaños.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

