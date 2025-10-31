TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Prepárate para temblar! La Gran Batalla vivirá su gala más terrorífica

Los equipos presentarán coreografías inspiradas en Halloween. Con actuaciones llenas de miedo, talento y creatividad, buscarán conquistar al jurado y al público en la última noche temática del programa.

Silvia Sanchez

30/10/2025 20:13

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega la última noche de terror a La Gran Batalla, y los participantes prometen sorprender con coreografías inspiradas en la temática de Halloween, encarnando a icónicos personajes de miedo.

Solo quedan tres equipos por presentarse dentro de esta categoría, y todos prepararon puestas en escena llenas de creatividad, suspenso y energía.

Los equipos que se presentarán esta noche son:

  1. Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

  2. Génesis y la Academia Factory

  3. Basti y la Academia Áurea Crew

Además de las evaluaciones del jurado, los concursantes dependen del apoyo del público para avanzar en la competencia. Los que no logren suficiente respaldo entrarán a zona de riesgo y deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Los espectadores pueden votar por su equipo favorito ingresando al sitio web voto.reduno.com.bo. La votación estará habilitada durante el programa en vivo, a partir de las 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

