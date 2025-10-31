¡Prepárate para temblar! La Gran Batalla vivirá su gala más terrorífica

Llega la última noche de terror a La Gran Batalla, y los participantes prometen sorprender con coreografías inspiradas en la temática de Halloween, encarnando a icónicos personajes de miedo.

Solo quedan tres equipos por presentarse dentro de esta categoría, y todos prepararon puestas en escena llenas de creatividad, suspenso y energía.

Los equipos que se presentarán esta noche son:

Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo Génesis y la Academia Factory Basti y la Academia Áurea Crew

Además de las evaluaciones del jurado, los concursantes dependen del apoyo del público para avanzar en la competencia. Los que no logren suficiente respaldo entrarán a zona de riesgo y deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Los espectadores pueden votar por su equipo favorito ingresando al sitio web voto.reduno.com.bo. La votación estará habilitada durante el programa en vivo, a partir de las 20:45.

