¡Prepárate para temblar! La Gran Batalla vivirá su gala más terrorífica

Los equipos presentarán coreografías inspiradas en Halloween. Con actuaciones llenas de miedo, talento y creatividad, buscarán conquistar al jurado y al público en la última noche temática del programa.
30/10/2025 20:13
Escuchar esta nota
Llega la última noche de terror a La Gran Batalla, y los participantes prometen sorprender con coreografías inspiradas en la temática de Halloween, encarnando a icónicos personajes de miedo.
Solo quedan tres equipos por presentarse dentro de esta categoría, y todos prepararon puestas en escena llenas de creatividad, suspenso y energía.
Los equipos que se presentarán esta noche son:
Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo
Génesis y la Academia Factory
Basti y la Academia Áurea Crew
Además de las evaluaciones del jurado, los concursantes dependen del apoyo del público para avanzar en la competencia. Los que no logren suficiente respaldo entrarán a zona de riesgo y deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.
Los espectadores pueden votar por su equipo favorito ingresando al sitio web voto.reduno.com.bo. La votación estará habilitada durante el programa en vivo, a partir de las 20:45.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00