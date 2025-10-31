Interpol Bolivia refuerza 10 pasos fronterizos con Brasil para frenar el ingreso de prófugos

Tras el megaoperativo en Río de Janeiro para desarticular al grupo criminal Comando Vermelho, autoridades bolivianas activaron un plan de seguridad para impedir el ingreso de fugitivos por la frontera con Brasil.

El director nacional de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, informó que se ejecutan controles migratorios en 10 pasos fronterizos y que existe intercambio de información en tiempo real con Brasil para identificar a posibles prófugos.

“Tenemos alrededor de 10 puertos fronterizos con Brasil, pasos legales donde las personas deben registrarse. Nuestro personal coadyuva con Migración para asegurar que se cumplan todas las medidas de seguridad”, señaló.

Como parte de la estrategia llamada “Escudo de Hierro”, se ha desplegado la mayor cantidad de personal disponible para cubrir rutas de ingreso en zonas fronterizas, especialmente en el norte del país.

“Se tiene previsto realizar equipos multidisciplinarios de servicios de patrullaje, donde el personal de Interpol también intervenga, tomando en cuenta la información que se tenga en línea para investigar si las personas que ingresan al país cuentan con una notificación roja”, explicó Bazoalto.

Este operativo se viene implementando desde hace un mes y medio con el objetivo de impedir el ingreso de extranjeros que puedan causar zozobras en el país.

