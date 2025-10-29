"No quiero rendirme": Entre lágrimas, joven pandino pide apoyo para no cerrar su restaurante

Entre lágrimas y con el corazón en la mano, un joven emprendedor pandino está a punto de cerrar las puertas de su restaurante “Buteco do Pica-Pau”, ubicado en la zona de la Mutualista, entre 3er y 4to anillo, en la calle José Bazán, debido a la falta de clientes.

El nombre del local proviene de un apodo que recibió cuando era niño por un peinado particular que solía lucir. Hoy, ese nombre se ha convertido en símbolo de un sueño: ofrecer a la población sabores auténticos de su tierra, con un menú que incluye pollo, chancho, chicharrón de cola de lagarto, y especialmente pescado, su estrella culinaria.

Entre lágrimas, Darwin relató su historia y pidió apoyo a la población para no perder su emprendimiento. “Dejé atrás a toda mi familia para cumplir un sueño. Estoy acá porque quiero ser una persona exitosa en la vida”, confesó.

Él recordó cómo llegó a Santa Cruz, motivado por la esperanza de crecer y generar empleo para otros. “La primera vez que vine dije: ‘yo soy de aquí, quiero crecer, quiero ser grande y dar empleo a otras personas’. Siempre sufrí carencias, pero pese a ello agradezco a Dios cada día”, relató con emoción.

Sin intención de pedir ayuda económica, aseguró: “Yo no llegué a Santa Cruz a pedir plata, porque soy joven y puedo trabajar”. Sin embargo, admitió que en las últimas semanas la situación lo ha dejado al borde de la desesperación: “Hace dos semanas no sabía qué hacer, estaba frustrado porque no tenía ni de dónde sacar para pagar el alquiler”.

A pesar de las dificultades, mantiene la esperanza y el orgullo de traer un pedazo de su hermoso departamento a la ciudad cruceña. “Me vine a Santa Cruz porque es una ciudad de oportunidades y estos platos es lo que traje de mi tierra”, aseguró con convicción.

Quienes deseen apoyar al joven emprendedor y disfrutar de su cocina pueden realizar pedidos al 69595015, con precios que inician desde 40 bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play