La ONU, "horrorizada" por operación letal contra crimen organizado en Río, con 64 muertos

La operación contra el Comando Vermelho movilizó a unos 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en populosos complejos de favelas.

EFE

29/10/2025 11:45

Personas lloran en una calle donde se encuentran cuerpos sin vida este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Ginebra, Suiza

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse "horrorizada" por la macrooperación policial contra una importante banda del crimen organizado en Río de Janeiro, en la que murieron el martes 132 personas, la cifra más alta nunca antes registrada en una acción de este tipo en la ciudad.

"Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva" sobre las muertes, indicó en su cuenta oficial de X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La operación, añadió, sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil.

La operación contra el Comando Vermelho movilizó a unos 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en los populosos complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con el último reporte oficial, entre los fallecidos hay presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad, mientras que al menos otros ocho policías y tres civiles resultaron heridos de bala.

EFE

