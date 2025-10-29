TEMAS DE HOY:
Internacional

[Imágenes fuertes] Encuentran el cuerpo de un niño en una maleta frente a un cementerio

El hallazgo del cuerpo de un niño de seis años dentro de una maleta frente al cementerio de Marambaia, en Belém, ha causado horror e indignación en Brasil. La víctima fue identificada como Paulo Guilherme Guerra, desaparecido desde el domingo. La Policía Civil investiga el crimen y busca a los responsables.

Ligia Portillo

29/10/2025 11:40

[Imágenes fuertes] Encuentran el cuerpo de un niño en una maleta frente a un cementerio. Foto: Pixabay/Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

Una escena desgarradora conmocionó a los vecinos del barrio Marambaia, en Belém (Brasil), la mañana de este lunes 27, cuando el cuerpo de un niño fue hallado dentro de una maleta abandonada frente al cementerio local.

Según los primeros reportes, un transeúnte que pasaba por la zona notó el equipaje, lo abrió por curiosidad y descubrió el cuerpo del menor, lo que generó pánico y consternación en el lugar. De inmediato, el hombre alertó a las autoridades.

La víctima fue identificada como Paulo Guilherme Guerra, de solo seis años, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo (26). Familiares del pequeño se acercaron al sitio del hallazgo y, entre escenas de profundo dolor, confirmaron su identidad.

 

Agentes de la Policía Militar acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras equipos de la Policía Científica realizaron las primeras pericias.

En un comunicado oficial, la Policía Civil informó que la División de Homicidios asumió la investigación del caso. Se solicitaron informes forenses y se están tomando declaraciones a testigos con el fin de identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las posibles causas de la muerte ni sobre sospechosos involucrados. Sin embargo, el hallazgo ha desatado una ola de indignación y tristeza en Belém, donde vecinos exigen justicia por el pequeño Paulo.

Una maleta frente a un cementerio, un niño desaparecido y un país estremecido.

Imágenes sensibles:

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

