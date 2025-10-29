Medio millón de jamaiquinos sin electricidad tras el devastador paso del huracán Melissa

Más de 500.000 personas permanecen sin electricidad en Jamaica y al menos 15.000 han tenido que refugiarse, después del paso del huracán Melissa, que azotó la isla con lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron carreteras intransitables y decenas de viviendas sin techo.

"El gobierno de Jamaica ha descontinuado el Aviso de Tormenta Tropical para la Isla de Jamaica", según detalla este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en su más reciente boletín de las 08:00 (12:00 GMT).

Por el momento, se desconoce la existencia de muertos, al margen de los tres fallecidos el pasado lunes, y el balance de los cuantiosos daños causados por el huracán.

Mientras, el comisionado de la Policía de Jamaica, Kevin Blake, admitió en un video colgado en la página de Facebook de la agencia, que la secuela del huracán "es mucho peor" de lo que se esperaba, especialmente por la situación en la zona de Black River.

Entre los lugares que se reportaron inundados está la estación de Policía de Black River, en Saint Elizabeth, según el registro de un video en la página de Facebook del diario Jamaica Observer. Allí, la inundación dañó documentos oficiales y otros se los llevó la corriente en el oeste del país.

En otro video, el comisionado de la Policía de Jamaica, Kevin Blake, indica que la secuela del huracán "es mucho peor" de lo que se esperaba, como se desprende de lo vivido en la zona de Black River.

Explica que las ventanas de cristal de la comisaría "se rompieron, comprometiendo así la seguridad del edificio y las personas que estaban en su interior", entre ellos algunos detenidos bajo custodia.

Además, añade, debido a los daños causados en las viviendas de la zona, decenas de vecinos acudieron a la comisaría para refugiarse.

Según el jefe de la Policía, varias calles están inundadas y son intransitables, especialmente la principal que conduce hasta el hospital más cercano.

Tras el paso del huracán, la Policía colgó otro vídeo en el que se ve al propio Blake cortando con una sierra eléctrica las ramas de un árbol que interfería la vía a fin de poder salir junto a otros oficiales a ver los daños causados por Melisssa.

"Lo que queremos es brindarle toda la seguridad a todas las personas", resalta.

El Centro Nacional estadounidense de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) mantiene un aviso de huracán para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin y Las Tunas, así como el sureste y centro de Bahamas.

Igualmente, mantiene una vigilancia de huracán para Bermudas y un aviso de tormenta tropical para Haití, la provincia cubana de Camaguey y las islas Turcas y Caicos.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play