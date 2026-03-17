El mandatario colombiano informó sobre el hallazgo de un explosivo cerca del límite binacional y pidió investigar el origen del hecho.
17/03/2026 8:11
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este lunes que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.
La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
En su denuncia de este lunes sobre el hallazgo de una bomba, Petro manifestó que "van muchos estallidos" y dijo que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.
El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".
"La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añadió Petro.
Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a la información proporcionada entonces por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.
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