Internacional

Al menos 10 muertos y varios desaparecidos en Haití por el huracán Melissa

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible.

EFE

29/10/2025 11:24

Personas caminan bajo la lluvia el jueves, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Mentor David Lorens
Puerto Príncipe, Haití

Al menos diez personas murieron y un número no precisado continúa desaparecido en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informaron este miércoles las autoridades locales.

Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible.

La situación ocurrió concretamente en la localidad de Sou Gabion, en Petit-Goâve.

En declaraciones a los medios, autoridades de la zona advirtieron de que se trata de un balance parcial, ya que continúan las búsquedas para encontrar sobrevivientes o desaparecidos.

La semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según datos ofrecidos por Unicef el lunes a EFE, más de 2.000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias asociadas a Melissa.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura. EFE

